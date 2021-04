Un faentino su 10 si è ammalato di Covid, ma i dati sono positivi, la terza ondata è alle nostre spalle

Anche ieri il bollettino diramato settimanalmente dall’Ausl sulla situazione pandemica in provincia di Ravenna in generale e nel territorio manfredo in particolare, presenta dati confortanti, che sottolineano l’abbassamento di tutti i valori critici a partire dai contagi.

Per la quinta settimana consecutiva infatti i nuovi positivi al Covid in Romagna risultano ulteriormente in calo sia in termini assoluti, sia in percentuale rispetto al numero di tamponi eseguiti. Altrettanto in calo del 25% il tasso di occupazione complessivo dei posti letto Covid, quello dei posti di terapia intensiva e il numero dei decessi sceso del 17%. ⁣

⁣

“Questa tendenza – sottolinea il sindaco Massimo Isola -, ormai chiara e consolidata è ancora più marcata a Faenza che, come sette giorni fa, presenta i numeri migliori fra tutti i distretti romagnoli. Nell’ultima settimana il resoconto è di 40 nuovi positivi rispetto ai 72 della settimana scorsa (-44%) che porta il tasso di incidenza di nuovi casi per 100.000 residenti a 116 (173,4 la media degli otto distretti sanitari romagnoli). Il totale dei faentini positivi al Covid da inizio pandemia è di 5.412, un faentino su dieci, in sostanza, si è ammalato, mentre sono due i nuovi decessi, un nostro concittadino di 91 anni e una concittadina di 93. Alle famiglie le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale e mie personali”. ⁣

⁣

Positive anche tutte le altre performance, dai tempi di refertazione dei tamponi, nel 70% dei casi l’esito arriva entro le 24h, nel 97% entro le 48h, al tracciamento dei contatti agevolato dal calo sensibile dei positivi. “A questo proposito – aggiunge isola -, ora che si allentato un po’ il peso della diffusione pandemica, ne approfitto per sottolineare l’impegno encomiabile dell’Ausl e di tutto il personale sanitario. Anche nei momenti più duri della terza ondata i servizi hanno retto ed è stata garantita la continuità delle prestazioni ordinarie e straordinarie con professionalità e abnegazione: ancora una volta, grazie”. ⁣

⁣

“Chiudo con un aggiornamento sulla campagna vaccinale – conclude il sindaco -. L’Ausl Romagna ad oggi ha utilizzato quasi il 90% delle scorte a disposizione, a conferma del fatto che la capacità dei centri vaccinali sta raggiungendo una potenzialità tale da utilizzare in tempo reale i quantitativi a disposizione. I numeri delle somministrazioni quotidiane è in costante aumento. I soggetti vaccinati nei centri vaccinali della Romagna con la prima dose sono 224.305. Oltre 85mila le persone che hanno completato la vaccinazione mentre il totale delle somministrazioni in Emilia-Romagna ammonta, ad oggi, a un milione e 370mila. Per quanto riguarda le prenotazioni, sempre dal 26 aprile saranno aperte le prenotazioni dei 65-69enni, dal 10 maggio sarà invece il turno della fascia dai 60-64 anni”. ⁣