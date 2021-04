Unione Comuni Bassa Romagna. Il sindaco di Lugo Ranalli: “Con il decreto ‘riaperture’ dobbiamo agevolare le imprese in una ripartenza che non sarà facile”

“Dal 26 aprile, con il decreto ‘riaperture’ sarà necessario mettere in campo ogni azione per agevolare le imprese e facilitare una ripartenza che sarà tutt’altro che facile. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna stamane ha deliberato un pacchetto di iniziative a sostegno del mondo del commercio e dell’artigianato: suolo pubblico gratuito oltre che per i proprietari di licenza per la somministrazione di cibo e bevande ed esenzione totale anche per le imprese artigianali abilitate alla consumazione sul post. Dopo la presentazione della nuova rete dei commercianti e le proposte di scontistica per gli affitti del Pavaglione, altre azioni che qualificano la nostra azione amministrativa ed evidenziano la nostra attenzione al mondo dell’impresa che deve ripartire” scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Lugo Davide Ranalli.