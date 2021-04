Porta a porta a Milano Marittima: all’info point Hera si ritira il kit dedicato

Come già presentato durante gli incontri online, prosegue il progetto di rinnovo del sistema di raccolta rifiuti a Milano Marittima, dove dal 31 maggio partirà il nuovo sistema di raccolta porta a porta, in cui sono coinvolte circa 7000 utenze fra domestiche (circa 6.000) e non domestiche (circa 1.000).

Si tratta nello specifico delle attività, eccetto la zona centrale evidenziata in viola sulla mappa, in cui la raccolta stradale sarà trasformata in porta a porta ‘integrale’, che prevede la raccolta domiciliare di tutti i tipi di rifiuti: indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro. Per le famiglie invece, eccetto la fascia litorale evidenziata in verde sulla mappa, il sistema di raccolta porta a porta integrale sarà trasformato in ‘misto’, che prevede la raccolta domiciliare di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti, mentre quella di carta/cartone, plastica, vetro e sfalci-potature rimane stradale presso le isole ecologiche di base (IEB), con tutti i tipi di cassonetto in un unico punto di raccolta, riorganizzate in numero e potenziate nelle volumetrie.

Gli infopoint per il ritiro dei kit per il porta a porta

Per il ritiro del kit (composto da contenitori e calendario) per la raccolta differenziata porta a porta, per le utenze domestiche che non erano in casa al momento della consegna da parte del personale incaricato da Hera, saranno a disposizione degli appositi infopoint nelle seguenti date e luoghi:

· Sabato 24 aprile dalle 8 alle 12 nella rotonda 1° Maggio difronte a ‘Unicredit’;

· Lunedì 17 maggio dalle 17 alle 21 al Mercato cittadino serale I Traversa;

· Lunedì 24 maggio dalle 17 alle 21 al Mercato cittadino serale I Traversa.

I Kit potranno sempre essere ritirati presso tutte le stazioni ecologiche: la dotazione dei contenitori per il Porta a Porta è indispensabile per poter usufruire correttamente del servizio.

L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è di aumentare la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: attualmente nel territorio comunale di Cervia la percentuale di raccolta è del 50% circa, mentre l’obiettivo da raggiungere è il 70%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero verde gratuito dedicato 800.999.500 o scrivere alla mail dedicata differenziatacervia2021@gruppohera.it; agli stessi canali di contatto e alla stazione ecologica è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune, dove selezionando il Comune di Cervia è possibile visualizzare e scaricare lettera, planimetria di dettaglio, calendari, e FAQ (risposte alle domande più comuni) e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.