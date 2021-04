Domenica 25 aprile il Giro di Romagna attraversa Roncalceci

E’ previsto sulla tabella di marcia degli organizzatori indicativamente verso le ore 16 il transito degli sportivi delle 2 ruote che sfrecceranno ad una velocità prevista di circa 50 km sulle strade principali del nostro paese – riporta la nota di Cinzia Pasi del Comitato cittadino di Roncalceci -.

La colorata carovana arriverà dalla zona di Forlì, transitando da Villafranca e dopo Pilastro, proseguendo sulla strada provinciale 34 via Roncalceci, percorrerà via Sauro Babini. Il gruppo all’incrocio proseguirà con direzione Ragone, da San Pancrazio verso Godo e Fornace Zarattini per guadagnare l’arrivo a Ravenna in via di Roma.

Quella di domenica sarà l’ultima delle 4 tappe di questa manifestazione sportiva nata nel 1910, che solo nel 1946 diventa una manifestazione per professionisti e che dopo varie vicende, nel 2013 fu legata al Memorial Marco Pantani.

Dopo anni di stop, questa edizione del 2021 parte da Riccione e Rimini, terra di Paolo e Francesca e del loro amore narrato dal Sommo poeta, percorre in lungo e largo la nostra Romagna, dal mare di Bellaria a Bertinoro, da San Leo al Montefeltro, alla pianura della Bassa Romagna. Tutti gli amanti del ciclismo ed i cittadini, oltre a fare attenzione alle modifiche della viabilità, non devono perdere questa ultima tappa di 154 km che si concluderà domenica prossima 25 Aprile con la partenza e l’arrivo a Ravenna di questo Giro di Romagna che si è rivelato un perfetto mix tra sport e cultura.