Filippo Donati pronto a scendere in campo come candidato Sindaco di Ravenna con una lista indipendente, e a fare accordi

Filippo Donati ha detto sì. “Ho gettato un sasso nell’acqua e sono stato travolto dalle onde del vostro incoraggiamento. In centinaia, migliaia, mi avete scritto in privato e addirittura in pubblico, mi avete telefonato, fermato per strada. Il segnale non poteva essere più chiaro. Ci ho pensato a lungo e credo sia arrivato per me il momento di partecipare più attivamente allo sviluppo di questa città.” È pronto a scendere in campo e a candidarsi Sindaco. Come? Con chi?

Lui, 59 anni, ravennate, albergatore, presidente Assohotel nazionale e Assoturimo Emilia-Romagna, è intenzionato a creare una lista civica indipendente e a fare un accordo di programma con chi ci vuol stare, con altre liste civiche e partiti. E ci precisa al telefono “parlerò con tutti”. Quindi porte aperte al centrodestra che lo sta corteggiando da tempo apertamente. Dopo gli incontri con Jacopo Morrone (Lega) e con Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia) e forse anche dopo il faccia e faccia di sabato scorso con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Donati potrebbe contare su un eventuale appoggio di CambieRà o di ciò che ne resta (in Consiglio comunale Samantha Tardi, più qualche consigliere territoriale) poiché nel 2016 si era speso per quel progetto e poi potrebbe guardare anche al movimento Ora X Ravenna con cui ci sono dei contatti da tempo.

Con la Pigna di Veronica Verlicchi l’accordo è più difficile, ma potrebbe stringere alleanza al ballottaggio, eventualmente, in chiave anti-Pd. Sempre che quest’anno il ballottaggio ci sia. Fino a poche settimane fa, infatti, in casa centrodestra tutti – fuori dai microfoni – erano molto pessimisti sulla possibilità di arrivarci. Ma ora più si avvicina la scadenza del voto più si rianima la voglia di provarci.

Resta da superare l’opposizione di Forza Italia e di Alberto Ancarani che sul nome di Filippo Donati sembrano intenzionati a fare ancora le barricate. Ma a un certo punto Forza Italia potrebbe essere costretta a cedere in un quadro di accordi più ampi (si vota anche a Bologna, Rimini, Cesenatico). Mentre Alvaro Ancisi e la sua Lista per Ravenna per ora stanno sornioni a guardare, il centrodestra che si agita.

Filippo Donati è ecumenico nel suo messaggio su Facebook e si dice disponibile a dialogare con tutti, chiedendo l’aiuto di tutti. “Ho bisogno di ciascuno di voi. Ho molte idee per Ravenna. Ma chi ha consigli, proposte, sogni per la nostra città, si senta libero di scrivermi… Ho già aperto un dialogo con molte persone e anche con partiti politici, liste e realtà civiche. Io resto me stesso: un albergatore che con senso civico si mette a servizio della sua città. Per amministrare una realtà cittadina non servono proclami ideologici, ma buon senso, orgoglio e passione.”

In teoria – dal post – le porte non sono chiuse nemmeno a forze del centrosinistra, tanto che Donati non spara a zero sull’Amministrazione comunale a differenza di altri. Ma in pratica nel centrosinistra tutto gira attorno a Michele de Pascale e alla sua corazzata, che si candida a guidare di nuovo la città: sarà difficile per lui pescare forze in quel campo. Altro il discorso sui voti.

Ma ecco integrale il post di Filippo Donati su Facebook: “Ho gettato un sasso nell’acqua e sono stato travolto dalle onde del vostro incoraggiamento. In centinaia, migliaia, mi avete scritto in privato e addirittura in pubblico, mi avete telefonato, fermato per strada. Il segnale non poteva essere più chiaro. Ci ho pensato a lungo e credo sia arrivato per me il momento di partecipare più attivamente allo sviluppo di questa città. In autunno ci saranno le elezioni comunali. E con questo orizzonte oggi lancio una chiamata alle idee, spalanco la mia porta a tutti coloro che credono come me che Ravenna possa pensare meglio, con ottimismo, in grande. Ho bisogno di ciascuno di voi. Ho molte idee per Ravenna. Ma chi ha consigli, proposte, sogni per la nostra città, si senta libero di scrivermi a questa mail, creata appositamente per ricevere i vostri messaggi: filippodonatiravenna@gmail.com

Ho già aperto un dialogo con molte persone e anche con partiti politici, liste e realtà civiche. Io resto me stesso: un albergatore che con senso civico si mette a servizio della sua città. Per amministrare una realtà cittadina non servono proclami ideologici, ma buon senso, orgoglio e passione. Questa strada verso la Ravenna che meritiamo possiamo percorrerla solo insieme. Apro anche una pagina, perché qui siamo in troppi: https://www.facebook.com/filippodonatiravenna

E adesso al lavoro.”