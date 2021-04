La campionessa Sefi Idem alla lezione di canoa organizzata dalla Fp Cgil Ravenna

La campionessa olimpionica Sefi Idem ha partecipato all’incontro conclusivo delle lezioni, organizzate dalla Fp Cgil Ravenna, in vista del concorso pubblico per due posti di agente del corpo di Polizia provinciale di Ravenna. Sabato 24 aprile si è svolta, all’interno del centro sportivo Aquae di Porto Fuori, una prova pratica di canoa per tutti gli iscritti al corso. Sefi Idem ha illustrato le nozioni base e le tecniche di questa disciplina per la grande soddisfazione dei presenti, che hanno così potuto apprendere parte dei segreti che hanno permesso alla campionessa di partecipare a 8 edizioni consecutive delle Olimpiadi. La Fp Cgil Ravenna ringrazia Sefi Idem per la disponibilità e per aver arricchito in maniera significativa l’appuntamento con la lezione pratica di canoa.