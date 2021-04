Lugo: musica, commemorazioni e iniziative online per il 76° anniversario della Liberazione

Iniziative online e commemorazioni senza pubblico a Lugo per ricordare il 76esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Anche quest’anno il 25 aprile sarà celebrato con modalità diverse dal solito a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Domenica 25 aprile il sindaco di Lugo Davide Ranalli deporrà una corona presso il ponte sul Fiume Senio e davanti alla Rocca per ricordare questa ricorrenza, insieme ai rappresentanti delle associazioni partigiane e combattentistiche. Inoltre, in serata i cittadini potranno seguire su Facebook una inedita iniziativa che celebrerà, anche se a distanza, i valori di unità nazionale e condivisione. L’evento sarà visibile dopo le 20 sulla pagina Facebook del Comune di Lugo.

Ad accompagnare il 25 aprile ci sarà anche la musica. Nel corso della giornata saranno trasmessi, attraverso l’impianto di filodiffusione del Pavaglione, i brani del cd “Canzoni sul Senio”, prodotto da Brutture Moderne, con canzoni inedite ispirate alla Liberazione e alle vicende che riguardarono il fronte del Senio, tra la fine del 1944 e l’aprile del 1945.