Ravenna, atti osceni di fronte ad adolescenti nei Giardini Speyer: arrestato un 50enne

Nella giornata di ieri 23 aprile i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, al termine di una prolungata attività di indagine, hanno arrestato un uomo che ripetutamente aveva compiuto atti osceni appostandosi in un parco pubblico. La storia andava avanti da qualche tempo e le segnalazioni erano state raccolte dai Carabinieri della Stazione di Ravenna via Alberoni. L’uomo, poi accertato che si tratta di un rumeno di 50 anni, residente a Ravenna, si appostava nella zona dei giardini Speyer e si dedicava alle sue attività oscene alla vista di adolescenti, come riferiscono i Carabinieri.

Gli uomini dell’Arma lo hanno colto in flagranza di reato. È stato quindi tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari. Nella mattinata odierna, a seguito del rito direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura imponendogli l’obbligo dimora con permanenza notturna.