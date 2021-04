Ravenna, carabinieri arrestano pusher di 42 anni con 22 grammi di eroina

Nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, nell’ambito delle attività svolte per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un pusher 42enne di origini tunisine.

Durante un controllo, sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di ventidue grammi di eroina. Lo stupefacente, già suddiviso in dosi, lo aveva occultato in varie parti del corpo. Lo straniero è stato quindi tratto in arresto. Nella mattinata odierna l’Autorità Giudiziaria, a seguito del rito direttissimo. ne ha convalidato l’arresto, sottoponendolo all’obbligo di firma.