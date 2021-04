Scontro tra due auto a Budrio di Cotignola: due persone trasportate al Bufalini di Cesena, illesi due bambini

Brutto incidente, questa mattina intorno alle 11.30 a Budrio di Cotignola, all’incrocio tra via Madonna di Genova e via Gaggio: forse per una mancata precedenza, una Mercedes si è scontrata con una Citronen C3, sulla quale viaggiava una famiglia, padre, madre e due figli minorenni.

Nell’urto, la donna, una 47enne e uno dei due occupanti della Mercedes hanno riportato traumi, giudicati di gravità media, e sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena, con l’elimedica e un’ambulanza. I bambini invece non hanno subito alcun danno. sul mercedes c’erano due persone di cui uno in ambulanza a Cesena, alcuni traumi ma non in pericolo di vita.

Sono intervenuti gli agenti della Municipale della Bassa Romagna per i rilievi di rito, assieme ai Vigili del Fuoco per coordinare il ripristino della viabilità.