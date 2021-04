Festa della Liberazione con cielo sereno in provincia di Ravenna domenica 25 aprile. Al mattino le condizioni meteo resteranno serene mentre nel pomeriggio, sulla costa, vedremo cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Dalla sera cielo velato per nubi alte.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 20° sui rilievi e 22° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 29 (sulla costa) e 37 km/h (sui rilievi).

Mare poco mosso.