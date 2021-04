Gruppo di destra attacca volantino antisindacale a Camera del lavoro di Faenza. Cgil, Cisl, Uil: è una provocazione, non ci faremo intimidire

Nel giorno della festa della Liberazione, la sede della Camera del lavoro di Faenza è stata oggetto di un gesto provocatorio, con l’affissione di un volantino, a firma di un gruppo di destra, il sedicente Movimento Nazionale – La rete dei patrioti, con il quale si attaccano i sindacati Cgil, Cisl e Uil sul ruolo di tutela dei lavoratori.

“Siamo di fronte a un’inaccettabile strumentalizzazione delle difficoltà vissute dalla società – spiegano Marinella Melandri, Roberto Baroncelli e Carlo Sama, rispettivamente segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil -. Il Paese viene da un anno pesantemente condizionato dalla pandemia, nel corso del quale i sindacati confederali sono sempre stati in prima linea per garantire il lavoro, la sicurezza, il blocco dei licenziamenti e la protezione per tutte le lavoratrici e i lavoratori, nella consapevolezza dell’inscindibilità della tutela del lavoro e della salute. Non ci faremo intimidire da chi cerca di avvantaggiarsi delle difficoltà del momento alimentando tensioni e malcontento, Cgil, Cisl e Uil proseguiranno nel loro impegno quotidiano in difesa dei lavoratori, delle famiglie e dei pensionati”.