Ravenna, Michele de Pascale: “invito tutti a tornare nei nostri locali e dare un sostegno all’economia del nostro territorio” 

Oggi per la prima volta dopo diverse settimane possono riaprire i ristoranti che hanno i tavoli all’aperto. Sia a pranzo che a cena, anche se c’è il limite controverso del rientro a casa entro le 22. Sul cosiddetto coprifuoco e sulle aperture solo all’aperto, come si sa, ci sono non poche polemiche a livello nazionale sia di carattere sindacale sia di carattere politico. Purtroppo la giornata non è delle migliori a Ravenna per mangiare all’aperto. Ma il Sindaco Michele de Pascale ne ha approfittato per fare un gesto simbolico di incoraggiamento a tutta la categoria, pranzando nel centro della città, presso il locale del Presidente di Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli, che rappresenta anche tutti i ristoratori della sua associazione.

“Sono venuto a fare un grande in bocca al lupo a tutti i ristoratori di Ravenna e ai baristi che oggi possono tornare a servire i loro clienti ai tavoli. Ho pranzato alla Gardela da Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio. – scrive Michele de Pascale su Facebook – Nonostante il clima oggi non sia il massimo, invito tutti a tornare nei nostri locali e dare un sostegno all’economia del nostro territorio.”