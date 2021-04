Ritorna la “Superluna”: il 27 aprile nuovo incontro del Gruppo Astrofili di Ravenna per parlare del nostro satellite

Il Gruppo Giovani dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), in collaborazione con l’associazione Ravennate Astrofili Rheyta (ARAR – Planetario di Ravenna) e l’associazione Astronomica del Rubicone (AAR) propone una serata dedicata alla Luna piena perigea di aprile, per gli amici “Superluna”.

In occasione del prossimo plenilunio, nella sera di martedì 27 aprile, in diretta sul canale Zoom dell’ARAR https://bit.ly/zoomArar e sul canale YouTube del Planetario di Ravenna https://www.youtube.com/user/planetarioravenna, a partire dalle 21, Ilaria Calzia (associazione Astrofili Bisalta e responsabile dei Giovani UAI) dialogherà con alcuni ospiti importanti, che si alterneranno per parlare del nostro satellite naturale; dai disegni di Galileo, alla cartografia lunare, alla foto digitale o con il semplice smartphone, sarà l’occasione per imparare e approfondire le proprie osservazioni personali.

Interverranno Walter Riva, responsabile della divulgazione UAI, Luca Antonelli del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), che si intratterrà sulle più svariate credenze sulla Luna, Antonio Mercatali della Sezione di Ricerca Luna UAI, Loris Ferrini, Astrofotografo e socio AAR/ARAR, Fabio Balestra, appassionato di osservazione visuale e disegno astronomico e socio AAR.

Sono previsti collegamenti con postazioni osservative mobili per far vedere immagini in diretta della Luna.

Durante la serata chiunque, astrofili e curiosi in possesso di qualsiasi strumentazione per fotografare (smartphone, macchina fotografica, webcam, ecc.), potrà inviare da tutta Italia gli scatti appena eseguiti della Luna piena che saranno presentati in diretta.

Le immagini potranno essere inviate via mail a info@arar.it o via WhatsApp al numero 348.0309900, indicando nome, cognome, località ed eventuale modalità di ripresa. Tutte le foto pervenute, oltre che presentate in diretta, saranno in seguito inserite in una pagina web del sito della UAI (con l’invio dell’immagine autorizzate UAI alla pubblicazione).