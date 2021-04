Forlì-Cesena. Lungo la statale 3 bis Tiberina chiusura al traffico in direzione Ravenna

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata del Viadotto Fornello II, sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” in provincia di Forlì Cesena.

Da giovedì 29 aprile sarà istituita la chiusura al traffico, in direzione Ravenna, del tratto dal km 167 al km 168,200 con contestuale attivazione del senso unico alternato in direzione Roma.

Sempre da giovedì 29 aprile sarà chiuso al traffico, per chi viaggia in direzione Ravenna lo svincolo in uscita di Verghereto (km 167,900).

I viaggiatori potranno uscire allo svincolo precedente di Canili (km 163) o a quello successivo di Bagno di Romagna (km 175,500).

Gli interventi rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas e vedono un investimento di oltre 4 milioni di euro.

