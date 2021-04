Scoperto a San Marco uomo morto in casa, vegliato per giorni dalla madre

L’anziana madre ha vegliato il corpo del figlio morto in casa, per giorni: tragico ritrovamento in una abitazione di via Chiesa a San Marco, dove i Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di lunedì 26 aprile, su segnalazione di un un uomo, non è chiaro se un vicino di casa o un parente, preoccupato per non essere riuscito a mettersi in contatto da diversi giorni con la donna e suo figlio.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino Ravenna e il Corriere di Romagna Ravenna, l’uomo, un 43enne, doveva essere deceduto, apparentemente per cause naturali, da una settimana, dopo essere rientrato a casa dall’ospedale, dove era stato ricoverato per patologie pregresse. La madre, invece di allertare i soccorsi, si sarebbe rinchiusa in casa ed è stata trovata in stato confusionale. In serata è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna per accertamenti.