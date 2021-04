Traversara, si ribalta nel fosso col trattore: ferito agricoltore

Intorno alle 15 di oggi, martedì 27 aprile, nella frazione bagnacavallese di Traversara, sulla via omonima si è verificato un incidente sul lavoro: un agricoltore, che si trovava in un campo alla guida di un trattore, si è ribaltato in un fosso, finendo sotto il pesante mezzo agricolo.

Subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco per aiutare nelle operazioni, l’uomo, un 58enne, è sempre rimasto cosciente: una volta estratto da sotto il trattore, è stato portato con l’elimedica al Bufalini di Cesena con un codice di media gravità.