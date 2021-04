Ex Amga. Ok del Consiglio comunale di Ravenna al progetto di recupero del fabbricato con area commerciale-alimentare

Approvato in consiglio comunale, nel pomeriggio di ieri 27 aprile, il progetto per il recupero dell’Ex Amga. È stata l’assessora all’Urbanistica del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, a presentare al consiglio comunale la proposta di deliberazione “Adozione piano di recupero ambito cs 02_ex Amga – Città storica in variante al 2° poc località: Ravenna via Venezia via di Roma ditta: Officina del gas Srl”

La Del Conte ha introdotto il progetto “che punta al recupero dell’Ex Amga, area che ricade nel tessuto del centro storico di Ravenna e che da decenni è in stato di abbandono. Questo piano di recupero si pone obbiettivi strategici per il centro storico”.

“Nell’Area, tra via Venezia – via di Roma, già Officina del gas, è presente il fabbricato di archeologia industriale (edificio con la ciminiera) che il piano di recupero punta a riqualificare e rendere aggregativo di uso pubblico, oltre a riqualificare il tracciato delle mura storiche che attraversano l’area”.

Gli usi insidiabili sono quelli commerciali, residenziali e aggregativi. “Il piano viene sottoposto al consiglio comunale perchè ci sono due elementi di varianti alla scheda di POC: destinare “a usi alimentari” parte della superficie prevista “per usi non alimentari”; la possibilità di non costruire un limite fisico tra le aree pubbliche e private ad uso pubblico, così per rendere il progetto più armonico” ha spiegato la Del Conte.

“Il progetto prevede un area residenziale e un fabbricato ad uso commerciale – alimentare su una superficie di 1.400 metri quadrati di vendita e 400 a magazzino, con parcheggi a piano terra, e una copertura per una piazza pubblica e area verde, così da realizzare un intervento sostenibile e edificio ad uso residenziale di 1400 metri di superficie con accesso da via Venezia (la capacità edificatoria risulta ridotta di circa 1200 metri rispetto alla massima consentita).- ha spiegato la Del Conte -. Il progetto prevede l’accesso all’area commerciale da via di Roma, mentre quello per l’area residenziale da via Venezia. L’area dell’ex Amga per la prima volta sarà visibile e fruibile da tutti i lati a seguito della demolizione delle recinzioni esistenti. Due gli elementi di variante al 2° Poc vigente che il progetto propone: la destinazione della superficie ad usi di vendita alimentari e la possibilità di un unico spazio aperto attorno all’edificio storico e alle mura, senza alcun limite fisico di separazione delle aree a standard da quelle private di uso pubblico, per valorizzare al massimo la fruizione degli spazi pubblici.

Saranno quindi realizzati interventi per migliorare la sicurezza dell’area di porta Serrata, tra i quali la rimozione dei posti auto in via di Roma e la loro nuova realizzazione nel parcheggio di Torre Umbratica.

Alvaro Ancisi (LpRa), seppure favorevole al recupero dell’area degradata, è stato critico rispetto alle conseguenze sull’intera viabilità della zona, poiché aumenterà il traffico in “una zona con viabilità già tormentata”. Il capogruppo ritiene inoltre “eccessiva la presenza di un nuovo supermercato e di un edificio residenziale in quella zona”.

Marco Turchetti (PD) ha sottolineato invece che “il progetto segna una svolta rispetto al passato. L’intervento avrà un impatto minore rispetto a quello di prima e va nella direzione di risolvere un’area che presentava diverse criticità”. L’ operazione in linea con gli obiettivi di valorizzazione del centro e dei suoi punti nevralgici, potrà rivitalizzare anche il tessuto economico circostante”.

Il consigliere Marco Maiolini del Gruppo Misto ha ribadito la propria contrarietà, già sostenuta in commissione, rispetto a trasformare l’intera area commerciale in rivendita alimentare.

Chiara Francesconi (PRI) ha invece sottolineato positivamente la riqualificazione dell’edificio, che andrà anche a beneficio dei turisti. “L’area commerciale non permetterà la realizzazione di un centro commerciale ma di un piccolo supermercato”. Secondo la Francesconi potrebbero generare criticità “il carico e scarico merci, piuttosto che le automobili in transito”

Il Consiglio comunale ha dato l’ok al progetto, con 17 voti favorevoli, tre contrari, Gruppo misto e Ravenna in Comune, e otto astenuti, dei consiglieri di opposizione. Non pervenuto il voto di Ancisi.