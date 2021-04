Ravenna. Dal 1 maggio riaprono Battistero degli Ariani, Basilica di Classe, Museo Nazionale e Mausoleo di Teodorico

Con il passaggio dell’Emilia-Romagna a regione gialla riaprono i luoghi della cultura statali dopo l’ultima chiusura avvenuta alla fine di febbraio.

Dalla provincia di Piacenza alla Romagna, dalle grandi città ai paesaggi collinari, si potrà godere di nuovo di un patrimonio culturale sorprendente. I visitatori potranno infatti scegliere tra un ampio ventaglio di luoghi della cultura: dai castelli medievali in Appennino, alle antiche abbazie, dai musei alle aree archeologiche, dai monumenti bizantini alle dimore storiche neoclassiche.

Un’occasione da non perdere che dal 1 maggio (per l’Abbazia di Pomposa in provincia di Ferrara l’apertura è prevista a partire dal 4 maggio) consentirà di godere dei musei statali in tutta sicurezza grazie ad adeguate disposizioni sanitarie tra cui il contingentamento e le prenotazioni telefoniche durante il fine settimana e nei giorni festivi infrasettimanali.

“Possiamo riprendere a godere delle interessanti collezioni custodite nei nostri musei – dice l’ arch. Giorgio Cozzolino, da quest’anno alla guida della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna – . In questo periodo di chiusura i direttori, i funzionari e tutti gli addetti alla cura e alla vigilanza dei nostri musei hanno lavorato sia alla conservazione del patrimonio statale ma anche all’allestimento di mostre e alla programmazione di altre iniziative culturali al fine di accogliere i visitatori con nuove proposte. Da Ferrara a Ravenna, a Bologna saranno tante le occasioni per accogliere il pubblico tra concerti, mostre e nuovi allestimenti e godere così di un programma culturale sempre più articolato e di altissimo profilo.”

“Vediamo questa riapertura come una rinascita, in linea con la stagione primaverile – continua il Direttore Cozzolino– per riallacciare il rapporto con il pubblico che in questi mesi è proseguito con diverse iniziative online che non possono però, come questa pandemia ci ha insegnato, sostituire un legame attivo e di scambio con le comunità e la stretta relazione che i musei hanno con il contesto territoriale”.

Ecco dunque l’elenco e gli orari dei vari istituti che riapriranno al pubblico. Per le modalità di accesso e le altre informazioni legate ai singoli istituti si prega di consultare il sito web della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna e i relativi canali social.

Battistero degli Ariani – Ravenna

Dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 9:00 alle 12:00

(Per info e prenotazioni Tel. 320 9539916 e 388 8783020 oppure online, tramite il sito www.ravennantica.it)

Basilica di Classe – Ravenna

Dal LUNEDI’ al MERCOLEDI’ dalle ore 13:30 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00)

Dal GIOVEDI’ al SABATO dalle ore 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00)

DOMENICA dalle ore 13:30 alle 19:30 (ultimo ingresso re 19:00)

(Per info e prenotazioni Tel. 320 9539916 e 388 8783020 oppure online, tramite il sito www.ravennantica.it)

Museo Nazionale – Ravenna

Dal MARTEDI’ al VENERDI’ dalle ore 14:00 alle 19:30 (ultimo ingresso ore 19:00)

SABATO dalle ore 8:00 alle 14:00 (ultimo ingresso ore 13:30)

Prima e terza DOMENICA del mese dalle ore 8:30 alle 14.00 (ultimo ingresso ore 13:30)

(Per info e prenotazioni Tel. 320 9539916 e 388 8783020 oppure online, tramite il sito www.ravennantica.it)

Palazzo di Teodorico – Ravenna

LUNEDI’ dalle ore 8:30 alle 13:30

(Per info e prenotazioni Tel. 320 9539916 e 388 8783020 oppure online, tramite il sito www.ravennantica.it)

Mausoleo di Teodorico – Ravenna

Dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ dalle ore 8:30 alle 13:30 (ultimo ingresso ore 13:00)

VENERDI’ e SABATO dalle ore 8:30 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30)

DOMENICA dalle ore 8:30 alle 13:30 (ultimo ingresso ore 13:00)

(Per info e prenotazioni Tel. 320 9539916 e 388 8783020 oppure online, tramite il sito www.ravennantica.it)

Villa Romana di Russi – Ravenna

MERCOLEDI’ e SABATO dalle ore 13:30 alle 18:30

(Per info e prenotazioni Tel. 0544 581357)

Palazzo Milzetti – Faenza (RA)

GIOVEDI’ e DOMENICA e festivi infrasettimanali dalle ore 13:30 alle 18:30

(Per info e prenotazioni Tel. 054626493)