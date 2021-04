Entra in funzione la nuova sede territoriale di Faenza dei servizi provinciali

Nella giornata di venerdì 30 aprile entrerà in funzione la nuova sede territoriale di Faenza dei servizi provinciali, manutenzione strade e polizia provinciale, della Provincia di Ravenna.

A seguito dell’alienazione del vecchio magazzino provinciale, la cui area sarà rigenerata da un’impresa leader della progettazione e produzione di sistemi integrati nel settore della medicina nucleare e della radioterapia, la Provincia di Ravenna ha ricollocato la propria sede operativa del faentino in via Malpighi, 5.

La Provincia ha scelto di procedere verso una soluzione in locazione, poco distante dalla precedente, in grado di rispondere alle mutate esigenze di servizio. Una soluzione flessibile, fanno sapere dal comune di Ravenna, che non esclude una futura ulteriore soluzione logistica da sviluppare in sinergia con l’area tecnica dell’Unione della Romagna Faentina.

A conferma di questo auspicio, in questi giorni si è concretizzato un primo passo in tale direzione con la condivisione di una postazione dell’ufficio operativo della Provincia di Ravenna allocato presso locali messi a disposizione dall’Unione della Romagna Faentina.