Questa mattina, 30 aprile, sono stati celebrati i funerali di Arianna Marchi, ex presidente della Cooperativa Sociale Zerocento di Faenza, morta a soli 51 anni. La funzione religiosa si è svolta al Campo Sportivo della Parrocchia di Fognano, dove al termine si sono tenuti gli interventi di saluto.

Presenti alle esequie la consigliere regionale del Pd, Manuela Rontini, il consigliere regionale Stefano Collina, tutti i sindaci della Romagna faentina, Vasco Errani e il presidente Legacoop Romagna Mauro Mazzotti. Tantissime persone erano presenti al campo sportivo per dare l’ultimo saluto ad Arianna Marchi, seduti e distanziati nel rispetto delle normative anti Covid.

LE DICHIARAZIONI

MASSIMO ISOLA

“Porto le condoglianze di tutta la città di Faenza alla famiglia di Arianna, anche a tutta la grande comunità cooperativa la Zerocento, alle persone che hanno voluto bene ad Arianna. Per oltre vent’anni ho frequentato Arianna, discusso con lei su questioni sociali, culturali, politiche, civili e sui diritti come tanti di voi, ma sono qui come rappresentante di istituzioni e quindi voglio esprimere ad Arianna grande gratitudine, perché insieme alle istituzioni ha deciso di non stare a guardare cosa facevano gli altri ma ha deciso di costruire servizi e opportunità per chi non poteva e non voleva costruire”

VASCO ERRANI

“Il modo di intendere il rapporto con gli altri credo che sia per Arianna qualcosa di originale della sua esperienza e anche della sua vita. E noi che abbiamo avuto questo dono sappiamo quanto era possibile apprezzarla. Arianna ha pensato prima delle amministrazioni, prima della politica, guardando quali erano i problemi della società, delle persone e delle famiglie, creando nuovi servizi e migliorando quelli esistenti rendendoli più corrispondenti alle esigenze. Nel 2018 con Arianna abbiamo fatto insieme una campagna elettorale, è stato un impegno difficile ma Arianna con i suoi sorrisi lo rappresentava sempre. Anche in questo caso con generosità ha detto ‘ci sono’, non per lei, ma per noi. Impegno sociale, culturale e politica per lei erano una sola cosa, intendeva la politica come un dare e non prendere, ma soprattutto rappresentare chi non ce la fa, e avere un idea di società”

MARIO MAZZOTTI

“Oggi siamo qui a salutarti per l’ultima volta avvertendo il dolore profondo e la ferita lancinante che la tua partenza ci consegna. Siamo qui tutti assieme proprio come avresti voluto tu, del resto condividere, socializzare, partecipare sempre anche nei momenti più difficili, parlarsi e non nascondere mai i problemi hanno rappresentato il tuo modo di essere, quella persona schietta semplice e sincera che sei stata”