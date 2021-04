Rubavano nei negozi di bellezza: banda di ladri in arresto a Bagnacavallo

I Carabinieri nella mattinata di ieri hanno tratto in arresto tre persone di nazionalità Rumena per furto aggravato in concorso in esercizi commerciali.

Era infatti giunta segnalazione al 112 di un furto consumato all’interno del negozio “Caddy’s” di Bagnacavallo ad opera di due donne viste salire a bordo di un Audi A4. I Carabinieri della Stazione di Bagnacavallo, già di pattuglia nelle vicinanze di quel negozio, si sono messi immediatamente alla ricerca della vettura segnalata, intercettandola poco distante dall’esercizio commerciale, in questione, riuscendo, pochi minuti dopo, a fermarne la corsa grazie all’ausilio della “gazzella” della Radiomobile e dei colleghi della Stazione di Cotignola coordinati dalla Locale Centrale Operativa che con un’azione combinata hanno chiuso le possibili vie di fuga.

I militari hanno poi trovato nell’auto un gran quantitativo di prodotti di valore destinati alla bellezza e cura della persona, tra i quali quelli appena asportati dall’interno del negozio “Caddy’s”, e altri prodotti cosmetici sottratti anche dal negozio “Tigotà”, sempre di Bagnacavallo, nonché di materiale asportato da altri esercizi commerciali di cui si sta ricostruendo la provenienza al fine di garantirne la restituzione ai legittimi proprietari.

I tre, tratti in arresto, tutti con vari precedenti specifici alle spalle, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata odierna, che ha determinato la convalida degli arresti.