Russi: chiusura temporanea dei passaggi a livello di via Canale e vicolo Carrarone

Il Comune di Russi informa la cittadinanza che, al fine di consentire in condizioni di sicurezza lo svolgimento dei lavori di manutenzione alla Rete Ferroviaria, è vietato il transito veicolare e pedonale in corrispondenza dei passaggi a livello di Via Canale, dalle 18 del 2 maggio alle 9 del 6 maggio, e di Vicolo Carrarone, dalle 9 del 6 maggio alle 9 dell’11 maggio e comunque fino al termine dei lavori.