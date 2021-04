Sopralluogo pubblico nell’Ex Conad di Pinarella per decidere insieme come riqualificarlo

E’ in programma giovedì 6 maggio il sopralluogo pubblico nei locali dell’Ex Conad, di recente diventati di proprietà comunale e oggetto del percorso partecipativo “QUIèORA. Come riabitare il presente in modo frugale, inclusivo, sostenibile”, che ha lo scopo di coinvolgere la comunità nel progetto di riqualificazione e rigenerazione della struttura.

Per il sopralluogo, aperto a tutte le persone interessate, sono stati previsti tre turni in diverse fasce orarie: alle 16, alle 17.30 e alle 19. In ogni fascia oraria è prevista la visita agli spazi e un momento di riflessione su usi, funzioni e gestione. Il punto di ritrovo è all’ingresso dell’ex Conad, in via Platone, angolo via Fienilone.

Importante: per partecipare è necessario inviare una mail, indicando il turno scelto, a servizioPatrimonio@comunecervia.it. Dall’amministrazione comunale ricordano l’obbligo di indossare la mascherina.

Finanziato dalla Regione Emilia Romagna (Contributo regionale L.R. 15/2018 – Bando 2020), il percorso partecipativo è iniziato a febbraio 2021 con gli incontri del Tavolo di negoziazione che ha definito le tappe per coinvolgere la comunità nella rinascita di questo luogo, nel quale creare uno spazio per tutti.

Il percorso si sviluppa con una serie di iniziative, per concludersi entro giugno. Fino al 12 maggio la comunità verrà coinvolta con la somministrazione di un sondaggio. Seguiranno poi altri incontri, tra cui un workshop pubblico il 13 maggio alle ore 18 e, il 29 maggio dalle ore 10, un Hackathon di 24h, una maratona d’idee per trovare soluzioni innovative a un problema.

Per info: www.comunecervia.it/progetti/quieora.html