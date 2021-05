La Redazione augura buon Primo Maggio a tutti i lettori

Come ogni anno la nostra Redazione in occasione del Primo Maggio Festa del Lavoro osserva un giorno di riposo. Con le notizie ci rivediamo su questi schermi domani, domenica 2 maggio. Ne approfittiamo per augurare ancora una buona festa a tutti coloro che lavorano, con un pensiero particolare a tutti coloro che anche oggi stanno facendo il loro lavoro, specialmente a servizio della comunità.

LA REDAZIONE