Cordoglio per la morte di Sandra Galegati

Il giorno 30 aprile è scomparsa, dopo una breve ma implacabile malattia, Sandra Galegati, Architetto in Lugo e Contitolare dello Studio di Architetti Associati Conti-Galegati di Faenza, professionista molto nota e stimata nel territorio, impegnata dai primi anni novanta nella pianificazione urbanistica, progettazione architettonica, restauro architettonico per il riutilizzo e la riconversione di edifici e spazi di valore storico-artistico.

Le tante, tantissime persone che l’hanno apprezzata e amata aggiungono:

“La vita è una maratona e tu sei arrivata un po’ prima, avendo comunque compiuto tappe meravigliose. La battaglia era invincibile, ma la forza con cui l’hai affrontata ha lasciato intatto il tuo bagaglio di bellezza, di positività, di luce. Non ci lasci solo tante cose, case, interventi, luoghi, rifugi dove godere sempre del bello, ma la chiave per cercarli e trovarli in ogni cosa”.

Un ringraziamento speciale da parte delle persone care alla defunta, va Wal Dottor Alessandro Gamboni e alle sua straordinaria equipe, presso il reparto di oncologia dell’Ospedale di Lugo, per la grande professionalità, disponibilità, preziosa umanità”.