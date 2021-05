Il sindaco de Pascale sul discorso di Fedez al concerto del 1° Maggio: “Sempre dalla parte dei diritti”

Il discorso Fedez al “Concertone” del 1° Maggio, con tanto di strascichi polemici su come i vertici della RAI avrebbero tentato di modificarne il contenuto, censurando, nei fatti, le parole del cantante, è ormai diventato virale. In tanti hanno preso posizione a favore del rapper e delle parole da lui pronunciate a favore dell’approvazione del Ddl Zan contro l’omotransfobia e anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ci ha tenuto ad esprimersi in proposito.

“Il tentativo di censura della RAI nei confronti di Fedez nel contesto del concertone del Primo Maggio è inaccettabile – ha affermato de Pascale in un commento, apparso sulla sua pagina FB ufficiale -. I dirigenti RAI hanno invitato Fedez ad “adeguarsi al sistema”, ma se il sistema di cui parlano è quello che non permette di parlare di diritti, allora non è un sistema degno di esistere nel nostro paese”.

“Il disegno di legge Zan – ha aggiunto il sindaco – deve essere discusso e votato, in quanto ha il fine di proteggere uomini e donne che ogni giorno vivono sulla loro pelle discriminazioni e violenze per il loro orientamento sessuale, il loro genere o le loro disabilità. Ogni luogo e ogni momento è un posto giusto e consono per affrontare il tema dei diritti, soprattutto se si parla di diritti mancanti ma che, in un paese civile, devono essere riconosciuti”.

“Citando un amico – ha chiosato il sindaco, riferendosi ad Enrico Liverani -, anche io starò sempre dalla parte di chi ha un diritto in meno. Insieme per il ddl Zan!”.