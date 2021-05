La sede di Scienze Ambientali intitolata al prof. Rossi. Soddisfazione di Francesconi e Mingozzi (PRI)

Su richiesta del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche ed ambientali dell’Ateneo, il Consiglio di Campus di Ravenna, presieduto dalla prof.ssa Elena Fabbri ha espresso nella seduta del 30 aprile parere favorevole, all’unanimità, sull’intitolazione della sede di Scienze Ambientali di via Sant’Alberto, con il nuovo e modernissimo ampliamento in fase di costruzione, al prof. Piermaria Luigi Rossi, deceduto due anni or sono ma ancora fortemente ricordato da studenti, docenti e dalla Ravenna civica, scientifica ed accademica.

Solo alcuni giorni fa gli esponenti del PRI Chiara Francesconi e Giannantonio Mingozzi, in occasione dell’avvio dei lavori per nuove aule e laboratori, avevano proposto che quella sede ricordasse proprio il prof. Rossi, primo presidente del Corso di Laurea ravennate 30 anni or sono, capace di avviare il Centro Ricerche di Marina di Ravenna e le convenzioni con Montedison ed Eni.

“Oggi siamo riconoscenti al Dipartimento ed al Consiglio di Campus, alla prof.ssa Fabbri in particolare, per aver avviato la procedura di intitolazione perché Piermaria lo merita quale straordinario artefice degli insediamenti universitari a Ravenna – sottolineano Francesconi capogruppo repubblicano in Comune e Mingozzi -: siamo certi che Rettore e Senato Accademico sosterranno la proposta affinché uno dei principali protagonisti della presenza universitaria a Ravenna, partita con 100 iscritti nel ’90 ed oggi frequentata da 4.000 studenti, venga ricordato nel suo impegno anche dalle nuove generazioni e dalla cittadinanza”.