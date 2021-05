Incendio nelle prime ore di questa mattina, lunedì 3 maggio, a Faenza in via Ravegnana. Erano circa le 6.15 quando sono stati allertati i Vigili del Fuoco, intervenuti da Faenza con due squadre, per un rogo che si è sviluppato a partire da un garage posto al piano terra della palazzina al civico 26.

Per cause in corso di accertamento, ma con ogni probabilità legate ad una batteria lasciata in carica durante la notte, il locale ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto, insieme a tutto ciò che si trovava al suo interno: un auto e parecchio materiale plastico. Le fiamme e il fumo sono risaliti lungo la parete esterna dell’edificio, fino a raggiungere il tetto, tre piani più sopra, fortunatamente lambendo la parete nel lato in cui non ci sono finestre, altrimenti il calore avrebbe potuto farle esplodere.

Tutti i residenti nella palazzina sono stati svegliati dall’incendio e si sono precipitati in strada, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le persone: solo un inquilino è stato trasportato dall’ambulanza in ospedale con un principio di intossicazione, ma in condizioni tutto sommato buone.

Lo stabile è stato dichiarato momentaneamente inagibile, per consentire ai tecnici dei Vigili del Fuoco di eseguire accurati controlli.