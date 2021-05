Incidente stradale questa mattina, lunedì 3 maggio, a Madonna dell’Albero, Ravenna. Un postino dell’impresa di spedizioni Nexive, 51enne, che viaggiava in scooter su via Stradello verso via Dismano, giunto all’intersezione con via Casalegno, è finito contro un furgoncino guidato da un 47enne che stava svoltando a sinistra in via Casalegno.

Il postino finito a terra dopo il violento impatto ha riportato traumi ad un arto inferiore. Sul posto è giunto personale sanitario del 118 con un’ambulanza e l’elimedica, che ha trasportato il 51enne all’ospedale Bufalini di Cesena con codice 2, di media gravità. Rimasto illeso il conducente del furgone.

Presente anche la Polizia locale di Ravenna che ha chiuso i tratti di strada interessati dal sinistro per effettuare i rilievi di leggi.