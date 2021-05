Il cinema Astoria torna all’asta ad un prezzo al ribasso di 1,6 mln: Endas rilancia progetto del polo culturale

Asta bis per il cinema multisala di via Trieste a Ravenna. È stato infatti fissato un secondo appuntamento con possibili acquirenti ad un prezzo al ribasso. A settembre 2020 l’Astoria aveva infatti un valore iniziale di 2,43 milioni di euro; adesso, il prezzo di partenza della seconda asta che si terrà il 3 giugno è di 1,6 milioni con rialzi di 15mila euro. La notizia è riportata su Il Resto del Carlino in edicola oggi, martedì 4 maggio.

La vendita dell’immobile, chiuso ormai da 4 anni, rientra nel piano concordatario di risanamento della cooperativa Acmar, proprietaria dell’immobile.

L’ultima proposta risale all’estate del 2019, quando l’Endas di Ravenna, associazione legata al tempo libero e allo sport, insieme ad altre due associazione aveva avanzato l’idea di trasformare il multisala in un centro culturale, con una sala cinematografica dedicata solo alla proiezione di film d’autore, e poi ancora spettacoli teatrali, saggi di danza e di ginnastica.

“Abbiamo presentato tempo fa il progetto nel dettaglio, l’interessa da parte nostra c’è – spiega il presidente dell’associazione Endas Fabio Gardella -. Adesso vediamo come si evolverà la situazione del multisala che rientra nel patrimonio della curatela”.