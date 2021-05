Operai al lavoro per ripristinare i terreni franati nel brisighellese

Il Comune di Brisighella informa che stanno proseguendo i lavori di manutenzione delle frane in tutto il territorio comunale.

Per quanto attiene alla frana in via Rio Chié, località Cannazzeto, i lavori prevedono il ripristino della scarpata, la rimozione dei detriti e la successiva costruzione di una palizzata a doppia parete di tipo Kreiner a monte della strada.

La spesa prevista dell’intervento ammonta a 20.000 euro circa.