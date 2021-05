Oriana Baldini del Centro volontari Brisighella nominata da Mattarella Cavaliere al Merito della Repubblica

Oggi, martedì 4 maggio, in Prefettura a Ravenna è stata conferita alla brisighellese Oriana Bandini l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Il Cavaliere della Repubblica è il primo livello di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), ordine nato nel 1952 per ricompensare “benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Oriana Bandini si è distinta per il suo impegno nel sociale fatto di grande devozione nel coordinamento dei Servizi sociali del Centro Volontari di Brisighella (CVB) – un’associazione nata 20 anni fa che conta ad oggi 60 volontari operativi e più di 300 soci sostenitori. “È un’esperienza – spiegano dal centro – di straordinario valore verso una comunità solidale e utile per fare fronte alle emergenze e ai servizi per disabili e persone sole soprattutto in questo periodo pandemico, nonché per i tanti servizi di Protezione Civile necessari per la nostra comunità”.

In Prefettura è stata accompagnata dall’ ex-sindaco di Brisighella, Cesare Sangiorgi, che oggi ricopre il ruolo di Presidente del CVB: “Per tutta la nostra associazione – dichiara Sangiorgi – questa onorificenza è motivo di orgoglio perché onnipresente, precisa e soprattutto sempre disponibile con una parola dolce e di conforto Oriana per noi è speciale: una donna per tutti, siano essi volontari o persone bisognose di aiuto. Non vorrei ripetermi come già fatto altre volte, ma l’opera di Oriana risulta per tutti noi indispensabile e meritevole di questo importante riconoscimento.”

Parliamo di un servizio di volontariato erogato a più di 200 persone distribuite su tutto il territorio del Comune di Brisighella. Non solo servizi rivolti agli anziani ma anche alle persone disabili (grazie ai mezzi di trasporto allestiti per l’uso), alle persone dializzate e grazie ad una collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Brisighella, prima della pandemia, il CVB permetteva ai ragazzi portatori di handicap di recarsi alla piscina di Faenza oltre che supportare la squadra locale di Baskin.

“Sentiamo tutti l’emozione di questa giornata che è un riconoscimento al valore più alto che Oriana rappresenta: il valore della solidarietà nella nostra comunità fatto non solo di azioni concrete ma di un modo gentile e cortese pieno di disponibilità, cortesia e cuore” conclude Sangiorgi.