Ravenna. Approvati aggiornamento D.U.P 2021/2023 e l’OdG per dedicare un luogo alla memoria di Norma Cossetto, martire delle foibe

Ieri, 4 maggio, si è riunito il consiglio comunale di Ravenna (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) . Il consiglio comunale ha approvato la delibera su “Aggiornamento D.u.p. 2021/2023 ed approvato l’ordine del giorno “Dedicare un luogo alla memoria di Norma Cossetto” (Allegato).

La delibera su “Aggiornamento D.u.p. 2021/2023: variazioni al bilancio, al piano investimenti, all’elenco annuale 2021 e programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di importo pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 50/2016” è stata presentata dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani ed è stata approvata con 18 voti favorevoli (gruppi di maggioranza), 10 voti contrari (gruppo Alberghini, CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega nord, Lista per Ravenna, Ravenna in Comune, il consigliere Panizza del gruppo Misto), 1 astenuto (il consigliere Maiolini del gruppo Misto).

L’assessore Fagnani, che ha illustrato il documento, ha affermato trattarsi di una delibera tecnica che si rende necessaria per apportare variazioni legate all’inserimento di opere pubbliche le cui poste di finanziamento provengono da enti terzi, nel caso specifico dalla Regione, o di altri atti amministrativi, pervenute successivamente all’ approvazione del bilancio. L’assessore ha precisato che le variazioni non comportano esborsi per l’amministrazione e consentono la realizzazione di attività importanti citando, tra gli altri, la gratuità del servizio di bike sharing.

Sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); Lorenzo Margotti (Partito Democratico), Mariella Mantovani (Articolo 1 – Mdp).

Il gruppo Lista per Ravenna ha motivato il voto contrario alla delibera per le proprie, note ragioni legate alla non condivisione delle politiche di bilancio dell’amministrazione.

Il gruppo Pd ha evidenziato l’importanza che riveste la delibera nel consentire di portare avanti alcune importanti azioni tra cui il progetto casa-lavoro per l’incentivazione dell’uso della bicicletta.

Il gruppo Articolo 1- Mdp si è detto soddisfatto delle rassicurazioni fornite dall’assessore sulla realizzazione del progetto casa-lavoro che può procedere in parallelo con quello di bike sharing.

Nella seduta, il consiglio comunale ha approvato l’ordine del giorno “Dedicare un luogo alla memoria di Norma Cossetto” (Allegato), sottoscritto da Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna, Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, Michele Casadio, capogruppo Italia Viva, Marco Frati, consigliere Partito democratico, Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna, Chiara Francesconi, capogruppo Pri, Mariella Mantovani, capogruppo Articolo 1-Mdp, Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italiana, Nicola Pompignoli, capogruppo Lega nord, Marco Maiolini, capogruppo Misto, Massimiliano Alberghini, capogruppo Alberghini, Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna.

L’ordine del giorno è stato approvato con 28 voti favorevoli (gruppi di maggioranza, gruppo Alberghini, CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega nord, Lista per Ravenna, il consigliere Maiolini del gruppo Misto), 1 astenuto (il consigliere Emanuele Panizza del gruppo Misto).

E’ stato invece respinto l’ordine del giorno “Correggere la targa relativa alla giornata del ricordo presso la sede del consiglio territoriale del mare” (Allegato ), presentato dai consiglieri Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia, e Nicola Pompignoli, capogruppo Lega nord, con 18 voti contrari (gruppi di maggioranza), 9 voti favorevoli (CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega nord, Lista per Ravenna), 2 astenuti (gruppo Misto).

Sono intervenuti Veronica Verlicchi (La Pigna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Nicola Pompignoli (Lega nord), Marco Maiolini (gruppo Misto), Chiara Francesconi (Pri), Massimiliano Alberghini (gruppo Alberghini), Alessandro Barattoni (Pd), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (Articolo 1-Mdp), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Daniele Perini (Ama Ravenna), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega nord), Marco Maiolini (gruppo Misto), Emanuele Panizza (gruppo Misto).