Ravenna. Finisce in un cortile con l’auto per evitare altro mezzo: fortunatamente nessun ferito

Alle 12,04 di mercoledì 5 maggio, in via Chiavica Romea a Ravenna, s’è verificato un incidente tra due mezzi. Fortunatamente non è stato registrato nessun ferito.

All’altezza del numero civico 76, un ragazzino di 19 anni alla guida del proprio mezzo, per evitare l’impatto con altro veicolo (guidato da un 48enne) è finito all’interno di una proprietà privata entrandovi infine nel cortile.

Nella manovra il 19enne ha abbattuto segnaletica stradale verticale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito e la compilazione del relativo fascicolo.