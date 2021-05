Ravenna. Nascondeva la droga in soffitta per spacciarla: 18enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Ravenna ha arrestato un 18enne cittadino di origine cinese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio del 4 maggio, gli agenti, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droghe, hanno eseguito una perquisizione presso un’abitazione della periferia cittadina.

All’interno della soffitta i poliziotti hanno sorpreso un giovane che, attraverso un abbaino, tentava di occultare sul tetto un involucro di materiale plastico, risultato poi contenere marijuana. Nella camera da letto del 18enne i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato dell’altra marijuana per un peso complessivo di 1,5 kg, una bilancina di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Il 18enne, in regola con le norme sul soggiorno e incensurato, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.