In via di realizzazione il nuovo impianto di illuminazione pedonale su tutto viale Virgilio a Lido Adriano

Il nuovo impianto di illuminazione pedonale su tutto viale Virgilio a Lido Adriano è in via di realizzazione. Lo ha comunicato l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fagnani rispondendo a un question time di Massimiliano Alberghini.

Fagnani nella risposta ha precisato che in via preliminare si era pensato di illuminare solo il primo tratto del viale Virgilio fra viale Petrarca e viale Manzoni, ma poi in seguito ad alcune economie nell’appalto è diventato possibile completare l’intera nuova illuminazione pedonale.