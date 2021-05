Manca poco al XXX Anniversario Moro di Venezia: il 15 e 16 maggio confermato Paul Cayard a Ravenna

Mancano ormai una decina di giorni all’annunciato grande evento pensato per celebrare il XXX Anniversario del Moro di Venezia: all’epoca, correva l’anno 1991, lo scafo III, oggi custodito a Ravenna, vinse il campionato del mondo di categoria IACC, appena un anno prima della celebre sfida nelle acque di San Diego per la conquista della Luis Vuitton Cup.

Quello stesso scafo, da qualche settimana è stato spostato dal piazzale di Autorità Portuale e ora fa bella mostra di sé sulla testata della Darsena, anche se ancora in fase di “cantiere”. L’inaugurazione vera e propria, che regalerà alla città un contatto più diretto con la barca simbolo di un’epoca, avverrà proprio durante la due giorni organizzata dall’associazione ravennate La Caveja, presieduta da Angelo Antonelli.

“Si tratta di un evento che ho fortemente voluto – spiega Antonelli – nato dalla mia passione per la vela e per la figura di Raul Gardini, ma anche dal desiderio di rilanciare la città dopo la pandemia, di riportare in auge il nome di Ravenna, che è una città grande non solo per Dante e per i mosaici conosciuti in tutto il mondo, ma anche per essere stata la culla di questa grande impresa sportiva, indimenticata e indimenticabile”.

L’evento sarà dunque strutturato su due giornate, nel week end del 15 e 16 maggio.

Si parte sabato alle 10 con l’inaugurazione di una mostra fotografica nei magazzini dell’ex Pansac, in Darsena, con scatti dell’epoca realizzati dal fotografo Carlo Borlenghi. Alle 12 pausa pranzo e poi attorno alle 13.30 l’appuntamento è in testata Candiano per inaugurare la nuova location dello Scafo III. Causa Covid, l’evento non sarà aperto al pubblico, per evitare assembramenti. Saranno presenti le autorità cittadine a partire dal sindaco, Michele de Pascale, l’assessore al Turismo, Giacomo Costantini, il presidente di Autorità Portuale, Daniele Rossi e lo skipper Paul Cayard, ospite confermatissimo della due giorni ravennate, che torna in città dopo 25 anni di assenza.

Nel pomeriggio, ci si sposta al Centro Congressi di Largo Firenze, dove sarà lasciato spazio ai protagonisti dell’impresa, membri dell’equipaggio e tecnici costruttori dei cantieri Tencara dove il Moro ha visto la luce, per raccontare la storia della barca e dell’avventura velica. Inizialmente l’idea era quella di svolgere l’evento al Pala de Andrè, che ora però è diventato hub vaccinale.

Per permettere al maggior numero di persone possibile di godere dell’evento, senza creare assembramenti e nel più rigido rispetto dei protocolli di sicurezza, tutto sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social (facebook e youtube) dell’associazione La Caveja, ma ci saranno anche le telecamere di Sky Sport, che proporranno dirette live della due giorni e servizi durante i Tg.

Domenica 16, spazio poi alla regata “XXX Anniversario Moro di Venezia” Memorial Brunetti Widmer, organizzata nelle acque di Marina di Ravenna, con partenza dal Circolo Velico Ravennate attorno alle 11 di mattina. Sono attese circa 150 barche provenienti da tutto il medio e alto Adriatico, da Trieste ad Ancona, che hanno mandato “sold out” il porticciolo di Marinara.

Parteciperà anche Arca Fondi SGR – Wild Thing, una barca d’altura da 100 piedi, cioè 35 metri, che viene da Trieste e prenderà parte alla regata ravennate per allenarsi in vista di appuntamenti velici di altissimo profilo, dopo aver già vinto diversi premi in gare transoceaniche. Vista la stazza, è stato necessario prevederne l’ormeggio al terminal crociere di Porto Corsini.

Le premiazioni si svolgeranno attorno alle 17, mentre la regata vuole essere solo la prima di un appuntamento annuale.

“Credo che sarà un fantastico biglietto da visita per la nostra città – afferma Antonelli -: se all’anno zero siamo già riusciti ad arrivare a 150 presenza, ci sono tutti gli ingredienti per renderlo un appuntamento importante. La regata è stata anche inserita tra quelle di interesse nazionale, evento raro al primo anno di organizzazione”.

Si chiude poi con una cena di gala al Me Beach di Lido Adriano, dove i vip saranno ospiti nel ristorante dello stabilimento balneare di Mandorlini.

“Un ringraziamento sentito – commenta Antonelli – lo devo rivolgere ai main sponsor dell’iniziativa, che non mi hanno mai abbandonato in questo anno di organizzazione: il Gruppo Hera, che ha garantito la copertura dei costi della regata, Sva Dakar Ravenna e la famiglia Gamberini e la Gioielleria Errani, concessionaria Rolex. E poi ovviamente al Comune di Ravenna e all’Autorità Portuale, senza le quali niente sarebbe stato possibile”.

Tra i “sogni nel cassetto” di Antonelli c’è quello di contribuire a riqualificare con eventi di pregio la Darsena di Ravenna, avere un canale Candiano interamente navigabile e arrivare ad immaginare che il prossimo anno le barche possano essere tutte ormeggiate in Darsena.

“La pandemia ci ha messo molto i bastoni tra le ruote – chiude Antonelli -, questo è un evento che avrebbe potuto portare facilmente a Ravenna 100mila persone. Purtroppo non è stato possibile, ma guardiamo con fiducia al futuro”.