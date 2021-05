Ravenna. Impresa di costruzioni meccaniche sanzionata per 78mila euro dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Lavoro e retribuzioni a “nero” per oltre 4 anni, evasione contributiva e criticità sulla sicurezza, è quanto hanno accertato gli ispettori del lavoro di Ravenna (civili e militari), a seguito di una segnalazione riguardante una impresa artigiana di costruzioni meccaniche nel territorio di Ravenna.

Nel corso del controllo è stato trovato un lavoratore extracomunitario completamente in “nero”, e dagli accertamenti è emerso che lo stesso lavorava, come addetto alle riparazioni e manutenzioni, da circa 4 anni (dal 2017 al 2021) senza aver firmato alcun contratto di lavoro.

Dai riscontri eseguiti, gli ispettori hanno verificato che il lavoratore percepiva uno stipendio di circa 1.000 euro in contanti e senza alcun tracciamento bancario; inoltre, nelle fasi delle verifiche è stata, anche, elevata la sospensione dell’attività di impresa per occupazione di manodopera irregolare.

Si è, pertanto, accertata anche una evasione contributiva per importi pari a 60 mila euro, sono state comminate sanzioni per 78 mila euro. Nelle fasi del controllo sono stati eseguiti rilievi fotografici ai luoghi di lavoro (dormitorio/annessi stanzini per il ristoro/attrezzature e macchinari) e concertate verifiche approfondite sulla Sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro ed anche sul rispetto della normativa anti-Covid19.