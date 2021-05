Cervia. Sabato 15 maggio riapre la piscina di via d’Isere

Nuova Sportiva ha il piacere di comunicare la riapertura al pubblico dell’impianto natatorio di via

d’Isere 1, a partire da sabato 15 maggio. Si tratta di una ripartenza fortemente voluta dalla società, certa che sia necessario, laddove possibile, riattivare spazi di benessere per i cittadini. Una scelta coraggiosa, una riapertura tra le prime nel Nord Italia, fatta con la consapevolezza che gli utenti e i lavoratori aspettano da troppo tempo e che questi lock down hanno limitato al minimo l’attività sportiva e il supporto alla saluta che da essa ne deriva.

Proprio in queste ore lo staff di Nuova sportiva è al lavoro per ultimare i lavori di manutenzione

ordinaria della vasca e dell’area verde circostante, e basta andare in struttura qualche istante per

percepire una forte energia positiva.

“Dopo l’annuncio di riapertura – dice Igor Zanfanti, responsabile di piscina e istituzione dell’istruzione nuoto a Cervia – siamo stati coperti di affetto e di decine di richieste, nonostante sappiamo che aprire l’estivo il 15 maggio possa sembrare un po’ presto. Ma la voglia di tornare a nuotare fa superare ogni dubbio”.

Per far quindi fronte alle tante richieste di informazioni pervenute nelle ultime ore, a partire da

lunedì 10 maggio verrà aperto lo sportello di segreteria, con i seguenti orari: dalle 9.30 alle 11.00 per le sole telefonate (0544 973104) e dalle 11.00 alle 12.00 per gli appuntamenti in presenza. Durante gli orari di apertura della segreteria (e sempre tramite mail) saranno date tutte le informazioni utili.

Nuova sportiva ricorda che, come da regolamento, a partire dal 15 maggio saranno riattivati gli abbonamenti di nuoto libero e di attività ludico motoria (fitness) già in essere e temporaneamente sospesi in seguito alle chiusure degli impianti per ragioni di contenimento covid-19 per tutti gli utenti che decideranno di riprendere l’attività.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo piscina.cervia@sportiva.it, oppure

consultare il sito www.nuovasportiva.it.