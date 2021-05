Claudio Nanni rinuncia all’eredità dell’ex moglie, che è accusato di aver fatto uccidere, in favore della figlia Arianna

Claudio Nanni, in carcere a Ravenna con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio dell’ex moglie Ilenia Fabbri, avrebbe chiesto di rinunciare all’eredità che legalmente gli spetta dopo il decesso della donna, non essendo ancora formalmente divorziato da lei. Lo riporta Il Resto del Carlino, nella cronaca odierna.

Secondo l’avvocato Furnari, che difende Claudio Nanni si tratterebbe del sincero desiderio di lasciare tutta l’eredità alla figlia Arianna. A sentire Valeriani, la legale che tutela la figlia Arianna invece, di strategia processuale, che gli eviterà un processo per indegnità, cioè una causa civile per rimuovere dall’eredità chi venga ritenuto appunto indegno di succedere al defunto, sulla base di un giudizio di riprovazione morale in ordine alla condotta tenuta verso il defunto stesso.

Come si ricorderà, la 46enne Ilenia Fabbri è stata trovata morta nel proprio appartamento di via Corbara a Faenza nelle prime ore della mattina del 6 febbraio scorso, uccisa da un fendente al collo.

Dell’omicidio è accusato Pierluigi Barbieri, reo confesso che, a quanto sostenuto nella confessione, avrebbe agito su mandato dell’ex marito Claudio Fabbri. Quest’ultimo, avrebbe voluto liberarsi della donna, così da non doverle risarcire centinaia di migliaia di euro per gli anni di lavoro svolti presso l’officina di Fabbri durante il matrimonio e mai retribuiti. Fabbri si difende invece affermando di aver ordinato a Barbieri “solamente” di spaventarla.