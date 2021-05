Comune di Lugo. ‘Una luce per Patrick’: candele accese alle finestre per ricordare lo studente in carcere in Egitto

Il Comune di Lugo aderisce all’iniziativa “Una luce per Patrick”, promossa da Ali (Autonomie locali italiane), che invita i cittadini a tenere accesa, venerdì 7 maggio, una candela alle finestre per ricordare lo studente dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da 15 mesi.

“L’ingiusta detenzione di Patrick Zaki, che si protrae da oltre un anno, richiama la necessità di continuare a battersi contro questa violazione dei diritti umani – dichiara il sindaco di Lugo Davide Ranalli -. Una battaglia che deve essere portata avanti dalla politica per ribadire, ancora una volta, i valori della democrazia e della libertà. Da oltre un anno Patrick è in carcere, ma non è mai stato solo. In questi mesi ha avuto e ha tuttora al suo fianco, anche a migliaia di chilometri di distanza, tutti noi, che continuiamo ritenere doverosa la sua liberazione”.