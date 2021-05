FIAB Ravenna. Sabato 8 maggio cicloturismo lungo l’anello dei Colli Euganei

Per questo sabato proponiamo una classica del cicloturismo – riporta la nota di FIAB Ravenna -, l’anello dei Colli Euganei. Il Veneto da sempre ha una grande cultura della bicicletta. Questo itinerario cicloturistico si snoda nella provincia di Padova ed è un percorso circolare che scorre in pianura costeggiando diverse vie d’acqua nello scenario caratterizzato dal profilo dei colli Euganei.

È contrassegnato dalla sigla E2, è cioè un percorso escursionistico di un solo giorno. È stato inaugurato nel 2012 ed è frutto della collaborazione tra comuni, provincia, regione e privati. Oggi è

una delle mete più frequentate del cicloturismo, a dimostrazione di come le iniziative in questo

campo valorizzino il territorio riscuotendo un grande successo di pubblico.

Il percorso è misto, tra asfalto e sterrato e per la quasi totalità pianeggiante. Il panorama che si

presenta è suggestivo, con i Colli Euganei con la loro caratteristica forma conica che rivela la natura

vulcanica e i corsi d’acqua che spesso affiancano la ciclo-pista. L’itinerario scorre tra splendide

cittadine come Monselice ed Este ed è arricchito dalle bellissime ville di architettura classica, come

la Villa Venier a Vò Vecchio. Lungo il percorso troviamo altri punti di interesse come l’Abbazia

Benedettina di Praglia e il Castello del Catajo che potremo ammirare dall’esterno pedalando lungo

il nostro percorso.

L’escursione si sviluppa attorno al Parco Regionale, è lungo circa 65 chilometri ed è perfetto da fare

in una giornata. Se invece si intende pedalare soffermandosi a visitare i tanti luoghi d’interesse, si

può organizzare anche su due giorni, sostando in una delle tante strutture ricettive che offrono servizi dedicati ai cicloturisti.

L’appuntamento è alle 9:30 alla stazione di Monselice dove inizia il nostro giro. Il punto di ritrovo dei partecipanti, davanti alla Stazione FS è facilmente raggiungibile utilizzando l’intermodalità

bici+treno. Il migliore collegamento da Ravenna verso Monselice tramite Trenitalia è con il treno con trasporto bici delle ore 7:12 che arriva a Monselice alle 9:27. Stessa modalità per il rientro.

Raccomandiamo sempre di avere la bicicletta ben revisionata prima della partenza, consigliamo

l’uso del casco e la dotazione di kit per foratura o almeno una camera d’aria di ricambio della

misura della bici al seguito.