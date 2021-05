Scontro auto-furgone in via Chiarini a Faenza, due feriti non gravi

Incidente stradale, fortunatamente senza danni troppo gravi per le persone coinvolte, questa mattina attorno alle 10.45 a Faenza, in via Chiarini all’altezza dell’incrocio con via Borgotto e Carlo Pisacane.

A scontrarsi sono stati un’Audi A4, guidata da una donna del ’56 e un furgone condotto da un autotrasportatore del ’95. Fatale potrebbe essere stata una mancata precedenza, ma le cause del sinistro sono ancora al vaglio della Polizia Municipale della Romagna Faentina, intervenuta per i rilievi di rito e impegnata anche a regolare il traffico locale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’auto con il medico a bordo, mentre era stata preallertata anche l’elimedica, visto che in un primo momento la signora sembrava presentare grossi problemi a respirare, a causa dei traumi subiti. Poi il medico ha stabilizzato la situazione e la donna è stata trasferita all’ospedale in ambulanza.

Lievi danni per l’uomo sul furgone, trasportato comunque in ospedale a Faenza per accertamenti.