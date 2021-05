Talpe a Palazzo Merlato: 2 dipendenti comunali indagati, marito e moglie, passavano carte alla Pigna. Rischiano licenziamento

Come avevamo ricostruito per deduzione nei giorni scorsi, la vicenda delle talpe in Comune a Ravenna, in cui sono coinvolti due dipendenti comunali, marito e moglie, riguarda carte trafugate a proposito della scuola di via Vicoli e sul parere negativo espresso da Arpae su quel progetto del comune di Ravenna. E come avevamo intuito la lista civica beneficiaria di quelle carte trafugate è La Pigna, dopo che Alvaro Ancisi e Lista per Ravenna che per primi si erano occupati della faccenda erano intervenuti per dire, noi non c’entriamo nulla.

Ma la faccenda non è tutta qui. Come riportano i due quotidiani locali oggi in edicola – Il Resto del Carlino e Corriere Romagna – i due dipendenti comunali “infedeli” avrebbero sì confessato il fatto doloso, ma non avrebbero passato alla Pigna solo i documenti relativi alla vicenda in questione bensì anche altre carte. I rilievi fatti dalla Polizia locale sui computer degli indagati avrebbero infatti fatto emergere che il trafugamento di documenti in favore della lista civica non era un fatto isolato, bensì una pratica corrente, che andava avanti da tempo.

Oltre all’indagine della magistratura – i due dipendenti comunali sono indagati per accesso abusivo al sistema informatico del Comune di Ravenna e di rivelazione di segreti di ufficio – nei loro confronti il Comune ha già avviato le procedute per provvedimenti disciplinari, che potrebbe portare anche al loro licenziamento.