Apre a Ravenna Little Heaven, per dire addio con umanità ai propri amici a 4 zampe

La pandemia ha stravolto le vite di tutti, a volte in peggio, a volte costringendoci a riorganizzarle e spingendoci a prendere decisioni accantonate da tempo.

È questo il caso di Filippo Castagnoli, 43 anni di Ravenna, che ha abbandonato il posto in Marcegaglia per buttarsi a capofitto, assieme al suo socio, Fabio Lauro, di 44 anni, in una nuova avventura imprenditoriale, aprendo la “Little Heaven”.

Foto dall’inaugurazione, presente l’assessore del Comune di Ravenna Massimo Cameliani

Il nome “piccolo paradiso”, già ci trasporta verso il cuore dell’attività: prendersi cura degli animali da compagnia e del loro corpo, quando il tempo per stare insieme a noi è terminato. Non si tratta di organizzare veri e propri funerali, ma di dedicare cure al doloroso momento dell’addio, trovando, anche a chi non dispone di uno spazio verde dove seppellire il proprio cane o gatto, un modo più umano di affrontare la separazione.

La Little Heaven, che ha sede a Fornace Zarattini, in via Masotti 14, dispone infatti di uno spazio ufficio, dove accogliere i clienti e di un forno crematorio dedicato agli animali, le cui ceneri vengono poi rese ai proprietari, dentro un’urna. In assenza di questo tipo di servizio, i corpi degli animali vengono smaltiti quasi come normali rifiuti.

“Qualche anno fa – spiega Filippo – mi sono accorto che attività di questo genere cominciavano a proliferare in varie parti d’Italia. La cosa mi ha coinvolto fin da subito perché sono sempre stato un amante degli animali e ho sempre avuto animali nella mia vita. Anche noi in famiglia abbiamo un cane e so cosa significhi affrontare la loro morte”.

“Non è stato facile decidersi a mettere in pratica quello che all’inizio era solo un sogno – precisa Filippo -. Per partire è comunque necessario un importante investimento e poi il tempo scarseggia sempre. Il mio socio, all’inizio un po’ riluttante a seguirmi, si è convinto quando ha perso il suo cane e per cremarlo ha dovuto spostarsi fino a Reggio Emilia, con notevoli costi e complicazioni. Quella è stata la molla che lo ha convinto”.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, si dice, ma soprattutto il Covid e la burocrazia in questo caso, così, al posto dell’annetto preventivato per aprire, c’è voluto quasi il doppio del tempo, ma poi, proprio nel giorno in cui Filippo è diventato padre per la seconda volta, è arrivato anche il via libera per l’attività, che ha ufficialmente aperto i battenti lunedì 3 maggio.

In pratica, l’attività è divisa in due rami: quello dei veterinari e quello dei privati cittadini.

Ai veterinari viene offerto un servizio di recupero dei corpi, che vengono poi cremati nel forno aziendale, dedicato unicamente agli animali. In questo caso, non vengono rese le ceneri.

Invece, ai proprietari di animali viene data la possibilità di cremare il proprio animale singolarmente e vedersi restituire le ceneri, che possono poi essere conservate in vari modi: accanto alla semplice urna, c’è la possibilità di inserire le ceneri in una collanina con un ciondolo a cuore, per portarle sempre con sé; oppure quella della cornice con la foto del proprio amico a quattro zampe e l’impronta della sua zampa. Ci sono anche urne biologiche che si possono seppellire in giardino.

Servizi extra offerti da Little Heaven, che offre reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, riguardano poi il ritiro dell’animale direttamente dal veterinario o da casa del privato e anche la riconsegna a casa delle ceneri. Per chi volesse, è possibile anche assistere al momento della cremazione o ricevere un video di quel momento.

“Ad aprire “Little Heaven” – chiude Filippo – mi ha spinto il fatto che, a differenza di quello che facevo prima, sento che con questo lavoro potrò trasmettere sentimenti positivi, di vicinanza e comprensione a chi sta attraversando un momento difficile, sostenendo le persone”.

Per maggiori informazioni: www.littleheavenravenna.it – littleheavenravenna@gmail.com – 339 6782440 oppure 366 4522190.