Auto travolge moto all’incrocio: grave scooterista, trasportato al Bufalini di Cesena

È in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, lo scooterista 70enne che questa mattina, poco prima delle 11.30 è stato coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva viale Europa, verso Ponte Nuovo.

Giunto all’incrocio con via Don Carlo Sala è stato travolto da un’auto, una Suzuki Ignis condotta da un 80enne, proveniente dalla direzione di marcia opposta e intenta a svoltare a sinistra.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale di Ravenna, per i rilievi di rito e per dirigere il traffico, che è risultato momentaneamente congestionato.

Lo scooterista è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza.