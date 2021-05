Gioco d’azzardo patologico. Corso di formazione per operatori e volontari organizzato da ESC

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione organizzato da ESC (sportello, dedicato ai giocatori d’azzardo patologici e ai relativi familiari, dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi) in collaborazione con il SerT di Ravenna ed indirizzato in particolare a figure del terzo settore come animatori, volontari e operatori sociali.

Il gioco d’azzardo è sempre più diffuso, così come lo è la dipendenza. Di conseguenza sono in aumento le persone che a causa di esso si ritrovano in situazioni drammatiche di disagio, indebitamento, perdita degli affetti e del lavoro.

È quindi importante che coloro che si occupano di assistenza, sostegno ed educazione sociale siano informati sul gioco d’azzardo patologico e sui servizi preposti per il supporto ai giocatori e le loro famiglie, per poi essere in grado di orientarne e sostenerne il cambiamento.

Il corso prevede tre incontri online da 1 ora e mezza ciascuno, condotti da esperti del settore. Nel primo si definirà il gioco d’azzardo patologico e si proporranno strumenti per riconoscere ed orientare il giocatore a rischio. Nel secondo si affronteranno i temi della tutela legale per sostenere i giocatori: dalle pratiche di esdebitazione all’autoinibizione dai giochi d’azzardo online. Nel terzo si parlerà del gioco d’azzardo online e dei videogiochi, alcuni dei quali contengono regole simili all’azzardo.

Il corso è gratuito e rivolto in particolare a persone di Ravenna, Cervia e Russi.

E’ possibile iscriversi mandando una e-mail a sportelloesc@comune.ravenna.it

Per info: 342 745 4232

Programma

1° incontro 13 maggio 18 – 19.30

Tematiche:

– Gioco d’azzardo patologico: il fenomeno, i dati nazionali e locali

– Gap e prevenzione

– Riconoscere il giocatore compulsivo, orientare ai servizi, sostenere la motivazione al cambiamento

– Testimonianza di un giocatore compulsivo

a cura di Chiara Pracucci, psicologa e psicoterapeuta

e Luca Balducci, educatore SerDP Ravenna

2° incontro 20 maggio 18 – 19.30

Tematiche:

– Aspetti legali e strumenti di tutela

– Il fenomeno GAP dal punto di vista giuridico

– Casi giurisprudenziali

– Esdebitazione, amministrazione di sostegno, implicazioni nelle separazioni, affidamento di figli, aspetti successori

a cura di Giordana Pasini, avvocato penalista

e Francesco Barducci, avvocato civilista

3° incontro 27 maggio 18 – 19.30

Tematiche:

– Gioco d’azzardo online

– Gioco d’azzardo nei videogiochi

– Videogiochi: tra rischi e opportunità per gli adolescenti

a cura di Fabio Bianchetti, educatore ludico

e Chiara Pracucci, psicologa e psicoterapeuta