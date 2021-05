Massa Lombarda. Prorogata fino al 15 giugno la mostra ‘Con gli occhi dei bambini’

È stata prorogata fino al 15 giugno la mostra “Con gli occhi dei bambini”, un viaggio nelle regioni italiane e nel mondo attraverso tavole illustrate dei più bravi illustratori italiani e internazionali, che hanno guardato e rappresentato il mondo con gli occhi dei bambini, nell’attuale periodo storico caratterizzato dalla pandemia. L’esposizione, inizialmente prevista fino al 15 maggio, sarà quindi visitabile per un mese in più al Centro Culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda negli orari di apertura della biblioteca.

“Prolungare la mostra è un’opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire, – commenta l’assessore alla Cultura Elisa Fiori -, un regalo per i nostri piccoli utenti ma anche per le loro famiglie che potranno ammirare dal vivo le tavole esposte al Centro Culturale Venturini fino al 15 giugno e saranno i protagonisti di un emozionante viaggio illustrato che esplora in profondità l’attuale momento storico che stiamo vivendo come solo i bambini riescono a fare”.

Il progetto, nato da un’idea di Stella Nosella, scrittrice di narrativa per l’infanzia, e dal suo desiderio di dar voce ai più piccoli, è stato inizialmente diffuso sul portale web Kid Pass, spazio virtuale di promozione di eventi e attività per le famiglie e i bambini. Ora, grazie alla collaborazione di Carmen Plaza, massese e curatrice del blog “La biblioteca de Matteo”, le tavole virtuali si sono fatte materiali e per la prima volta sono visibili dal vivo. Il progetto inizialmente ha visto la realizzazione delle tavole degli artisti italiani, 20 in totale, uno per ogni regione italiana. A queste si sono aggiunte tavole di artisti provenienti da tutto il mondo, dando così all’esposizione un più ampio respiro internazionale. Le tavole rappresentano la visione di questo difficile momento storico dei bambini di tutte le regioni e di tutto il mondo e sono accompagnate da un messaggio degli illustratori.

L’iniziativa è stata organizzata dagli assessorati alle Politiche educative e Cultura del Comune di Massa Lombarda, in collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.