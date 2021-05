“Viva Ravenna” è la lista civica di Filippo Donati, che corre a Sindaco con il sostegno di Lega e Fratelli d’Italia

“Ci siamo, adesso si fa sul serio. In questi giorni ho incontrato molte persone e nei prossimi ne incontrerò ancora di più. C’è voglia di riscatto, c’è voglia di riprendere ad essere città

accogliente, ospitale, operosa e coraggiosa. ‘Viva Ravenna’ non è uno slogan, è un pensiero che mi corre nella testa ogni volta che sento nominare la mia città, nella quale sono nato, cresciuto, nella quale da sempre lavoro, prima come commerciante e poi con albergatore. Adesso comincia un percorso fatto di confronto, di visioni, di futuro, di speranza e di orgoglio.” Così Filippo Donati oggi su Facebook nel presentare il simbolo della sua lista civica indipendente Viva Ravenna, che insieme a Lega e Fratelli d’Italia ha dato vita al Cantiere Ravenna, presentato ieri.

Filippo Donati sarà a capo della sua lista civica e sarà il candidato Sindaco su cui convergeranno anche Lega e Fratelli d’Italia. Non Forza Italia che ha ribadito la sua contrarietà e ha rilanciato la candidatura di Alberto Ancarani. Dunque, al primo turno delle amministrative del prossimo ottobre, il centrodestra a Ravenna si presenterà diviso.